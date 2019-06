Les bateaux-mouches de Paris fêtent leur 70ème anniversaire

La ballade sur la Seine est l'un des moments à ne pas rater une fois dans la capitale. C'est sur les bateaux-mouches que la découverte de Paris devient plus artistique. Au coucher du soleil, le dîner en croisière donne une ambiance romantique. Cette idée de Jean Bruel, élaborée en 1949, offre chaque jour une surprise, même à ceux qui travaillent dans ces bateaux.



