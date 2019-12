Les cabarets des régions (2/4) : à Renaison, "L'Élégance" allie tradition et modernité

Le spectacle de "L'Elégance", un cabaret situé à Renaison, dans la Loire, plonge son public dans un monde de rêve de voyage, d'évasion et d'aventure. Il se situe à la frontière du cabaret et du musical avec des touches de sensualité et de glamour. Sur scène, la femme est sublimée et la féminité est mise en avant sans un brin de vulgarité. Des LED ainsi que des hologrammes et de la 3D sont utilisés pour magnifier davantage la gent féminine. Les spectateurs, eux, profitent d'un moment hors du temps.