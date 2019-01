Les carnavaleux, enfin de sortie dans le Nord

A Capelle-la-Grande, on attendait ce moment depuis un an : le lancement de la saison 2019 du Carnaval. C'est au doux son du fifre que les carnavaleux entament leur défilé. Fanfares, plumes, paillettes, parapluies... investissent les rues. Petits et grands, affublés d'un déguisement ou non, se rassemblent dans la joie et la bonne humeur. Une belle manière de passer l'hiver.



