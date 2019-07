Les cercles celtiques, une fierté folklorique bretonne

La Bretagne fourmille de cercles celtiques. Arborant fièrement leurs coiffes et costumes traditionnels, les danseurs paradent devant une foule ébahie durant toute la période estivale. Pour parfaire leurs défilés, ils apprennent chaque semaine des centaines de pas de danse. Pour le cercle des Bruyères, à Beuzec-Cap-Sizun, en particulier, la troupe est composée de jeunes entre quatorze et vingt-sept ans. Une activité qui s'est transmise entre les générations, comme une évidence.



