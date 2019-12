Les "coups de cœur de Noël" du 13H de TF1" : découvrez le reportage gagnant

Une crèche bretonne classée aux monuments historiques, des jouets en bois dans le Jura, des boules de Noël artisanales en Auvergne... Du 2 au 18 décembre, les correspondants du JT de 13 heures de TF1 ont fait partager aux téléspectateurs leur "coup de cœur de Noël" parmi les traditions liées aux fêtes de fin d'année dans leur région. Une opération spéciale qui a donc donné lieu à 13 reportages tous empreints de l'esprit de Noël, sur lesquels le public a été invité à voter sur un site internet dédié*.

Les suffrages ont été nombreux, et les résultats serrés. Mais c'est le dernier reportage, présenté mercredi 18 décembre par Gaëlle Charnay, la correspondante de TF1 en Rhône-Alpes, qui l'a emporté : une véritable plongée en enfance puisqu'elle nous y emmenait à Saint-Blaise, en Haute-Savoie, dans une maison du père Noël plus vraie que nature qui accueille chaque année 140.000 visiteurs. Une demeure féerique dans laquelle petits et grands peuvent visiter la cuisine ou la chambre du bonhomme à barbe rouge, mais aussi écouter des histoires de la mère Noël ou rencontrer un père Fouettard et un marchand de sable loin d'être méchants. Si vous l'avez raté, retrouvez ce reportage en tête de cet article.