Les croyances locales (1/4) : la colombe du berger, gardienne de la vallée d'Abondance

JT 13H - L'attachement des gens à des croyances locales sera mis en évidence à partir de ce lundi 23 septembre 2019. Première étape en Haute-Savoie, où la colombe apporte le bonheur aux habitants de la vallée d'Abondance.

On la voit un peu partout dans la vallée d'Abondance, que ce soit dans les chalets, les fermes d'alpage ou chez les commerçants. Il s'agit de la colombe du berger. Dans la région, cet oiseau est devenu un objet fétiche au fil des générations. Une tradition ancrée dans la vallée, notamment pour apporter un peu de bonheur aux habitants. Les paysans et les bergers le confectionnent depuis longtemps.



