Alsace : le Bas-Rhin et le Haut-Rhin ont voté en faveur d'une fusion

Les deux départements de l'Alsace se sont dits oui en votant en faveur d'une collectivité européenne. Avec la fusion du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la région a retrouvé un nom et une identité. C'est du moins le sentiment partagé par bon nombre d'Alsaciens. En 2021, près de 6 000 fonctionnaires territoriaux vont travailler ensemble pour simplifier le mille-feuille administratif.



