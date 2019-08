Les églises baroques de la Savoie, de véritables trésors

Direction l'Avrieux, en Savoie, pour découvrir son église baroque jalousement gardée par les habitants. Ce bâtiment, qui semble modeste de l'extérieur, a de quoi surprendre et envoûter. Doré et très coloré, son intérieur regorge de sculptures : retables couverts d'or, anges, somptuaires édifiés aux XVIIème siècles. Ce sont de véritables arts que l'on doit aux artistes venus de l'Italie. Une autre chapelle nichée en pleine nature à 1 800 mètres inspire également les visiteurs. Son intérieur est également un chef-d'oeuvre. C'est l'âme de la vallée.



