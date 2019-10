Les entreprises artisanales (1/4) : la Maison Poursin à Paris, une bouclerie vieille de deux siècles

JT 13H - Cette semaine, nous nous intéressons à ces entreprises artisanales qui perpétuent des savoir-faire très anciens. Pour ce premier épisode, direction Paris, précisément à la Maison Poursin, une bouclerie fidèle à elle-même depuis 1890.

Depuis deux siècles, la Maison Poursin, à Paris, excelle dans l'art de travailler le laiton. Sous Louis XVIII, on y fabriquait des boucles de maroquinerie, des ornements de carrosses royaux et des pièces d'attelage. Aujourd'hui, l'établissement est prisé par les maisons du luxe, à l'instar de Louis Vuitton. Si l'atelier tient encore ses promesses et conserve son savoir-faire, c'est grâce à la passion de Karl Lemaire, qui a découvert un véritable trésor en la maison.