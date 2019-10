Les entreprises artisanales (3/4) : Aux Marocains, la plus ancienne confiserie-chocolaterie de Vichy

JT 13H - Aux Marocains est une confiserie-chocolaterie située à Vichy, dans l'Allier. La boutique existe depuis 1860.

Passer la porte des Marocains à Vichy, c'est accepter de voyager dans le temps. La boutique a été créée en 1860 pendant le séjour de Napoléon III et de sa cour en villégiature dans la ville. C'est un endroit magique ressemblant humblement au cadre d'une église. Depuis plus 150 ans, la boutique offre une gamme de confiserie et de chocolaterie qui fait les délices des curistes du monde entier.



