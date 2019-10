Les entreprises artisanales (4/4) : Manufactures Catry, fabricant de tapis haut de gamme

JT 13H - Cette semaine, nous nous intéressons à ces entreprises artisanales qui perpétuent des savoir-faire très anciens. Pour ce dernier épisode, direction Roncq, dans le Nord, où les Manufactures Catry perpétuent un savoir-faire très ancien. Cette société confectionne des tapis haut de gamme depuis plus d'un siècle.

Depuis plus d'un siècle, les Manufactures Catry fabriquent à Roncq, dans le Nord, de prestigieux tapis avec les mêmes machines. Dans cet établissement, plus de 85% des tâches sont faites à la main. La fabrication d'un tapis nécessite environ trois semaines de travail. Une fois la production terminée, ces accessoires pourront recouvrir le sol des somptueux édifices tels que l'Elysée, l'Assemblée nationale et le Sénat. Ce savoir français dépasse aussi les frontières puisqu'un tapis Catry sur cinq est vendu à l'étranger.