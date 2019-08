Les forts de l'Esseillon, des patrimoines savoyards millénaire

Les forteresses de l'Esseillon d'Aussois, construites en 1840 par l'Italie, étaient censées barrer le passage aux ennemis et défendre tout un royaume. Elles contenaient des galeries creusées dans la montagne, qui abritaient 1 500 soldats. Victor-Emmanuel, Marie-Christine et Marie-Thérèse, chacune de ces vestiges avaient un nom et et une histoire qui leur est propre. Le patrimoine des forts de l'Esseillon est en restauration depuis 40 ans et chaque été, des bénévoles participent à sa renaissance.



