Les ganses sont les gourmandises incontournables du carnaval de Nice

Durant le carnaval de Nice, toutes les bonnes boulangeries de la ville proposent des ganses, ces petits beignets recouverts d'une couche de sucre glace. C'est une gourmandise traditionnelle que l'on peut manger à tout moment de la journée. Sa recette est simple : de la farine, des œufs, du beurre, du sucre, de la levure et un zeste de citron.



