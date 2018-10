Les Journées du potager dans les jardins du château de Villandry

A l'occasion des Journées du potager, le château de Villandry, en Indre-et-Loire, a ouvert ses portes aux amateurs de fruits et légumes. Beaucoup de familles ont fait le déplacement pour chercher quelques produits et admirer de près ce beau domaine. Des tomates cerises bien mûres, des aubergines, des potirons et toute une variété de fruits et légumes ont été offerts aux visiteurs. A noter que ce potager d'ornement comporte neuf carrés de style Renaissance et un damier multicolore. Outre la découverte des lieux, un marché a été installé pour permettre aux visiteurs d'emporter les produits de leur choix, sans qu'aucun prix ne soit imposé.



