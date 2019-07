Les Mérens, des chevaux polyvalents à fort caractère

C'est dans les montagnes ariégeoises, à 2 100 mètres d'altitude, dans un espace de 400 hectares, que sont lâchés les Mérens cet été. Ces chevaux au pelage noir se reconnaissent à leurs oreilles courtes, leur petit nez fin, leurs ganaches marquées et leurs crins légèrement ondulés. Polyvalents, ils sont aussi bien à l'aise dans les montagnes pyrénéennes que domestiqués.



