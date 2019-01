Les monts du Cantal : une promesse d'évasion garantie grandeur nature

Au milieu d'un silence éloquent, le Cantal expose ses montagnes, ses vallées et ses espaces grandeur nature à travers un angle de vue à 360°. A Peyrol, un de ses petits villages, on fait perdurer la "racine". À travers ces images, partagez le quotidien des trentaines d'habitants de cette petite commune ainsi que le charme exceptionnel de la nature cantalienne.



