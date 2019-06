Les narcisses sont en pleine floraison à Aumont-Aubrac

Les narcisses tapissent enfin les plateaux d'Aumont-Aubrac. Vu de loin, on croirait presque qu'il avait neigé sur place. Mais en y regardant de plus près, ce sont des pétales blancs, qui recouvrent à perte de vue ce champ verdoyant. C'est en effet la floraison des narcisses, appelés également "l'or blanc de l'Aubrac". Ce petit miracle de la nature n'intervient qu'une fois par an, notamment à la fin du printemps. Un couple de retraités cueillant ces fleurs depuis des décennies à l'aide d'une technique traditionnelle. Elles sont ensuite transportées dans des usines pour en extraire des parfums.



