Les navets salés, une spécialité alsacienne

Les fameux navets salés ressemblent à s'y méprendre à de la choucroute. Cette spécialité alsacienne s'accommode avec du kassler, du lard fumé, des saucisses et du vin blanc. A Gertwiller dans le Bas-Rhin, Chantal nous montre comment cuisiner ce plat d'hiver. Un met rare dans l'année que ses convives dégustent avec délectation.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.