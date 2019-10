Les objets du vin (1/4) : rencontre avec Denis Morlier, tonnelier

JT 13H - Partons cette semaine à la découverte de quelques métiers ou passions liés au vin. Ce 7 octobre 2019, on débute avec la fabrication des tonneaux, à Saint-Estèphe, en Gironde.

Denis Morlier s'occupe de l'une des plus petites tonnelleries françaises, à Saint-Estèphe, en Gironde. Ancien menuisier, l'artisan est aussi un amoureux du bois. Pour fabriquer un tonneau, tout un processus est nécessaire. Au départ, c'est un ensemble de morceaux de bois, toutes de tailles différentes, qu'il va falloir assembler. Puis, vient l'étape du cintrage. Une fois formée, la barrique passe par une seconde chauffe, la plus déterminante.



