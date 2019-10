Les objets du vin (4/4): comment se fabriquent les verres à vin et les carafes ?

JT 13H - Partons à Saint-Louis-lès-Bitche, en Moselle, pour découvrir une cristallerie qui existe depuis 400 ans. Elle est spécialisée entre autres dans la fabrication de verres à vin et de carafes.

La plus ancienne cristallerie de l'Hexagone se trouve à Saint-Louis-lès-Bitche. Créée il y a 400 ans, cette manufacture fabrique entre autres des verres à vin et des carafes qui sont commercialisés dans les quatre coins du monde. Le travail se fait en équipe : le cueilleur prélève la matière, le souffleur lui donne forme et le maître verrier assemble les pièces. Presque tous les modèles créés dans cette cristallerie ont été archivés pour inspirer les futures collections d'art de la table.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.