Les quais de Seine, haut-lieux des festivités du mois d'août à Paris

Le quai Saint-Bernard, au pied du pont d'Austerlitz, est investi par les Parisiens chaque été. Les habitants et les touristes ont l'occasion de profiter d'une vue imprenable sur la Seine, ainsi que des animations gratuites proposées par des associations. En dehors des pique-niques et de la promenade, des lieux sont également prisés pour la danse. Sur les quais, il y en a pour tous les goûts, du tango au Madison, en passant par la salsa et le rock.



