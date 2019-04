Les Saintes-Maries-de-la-Mer, un lieu de pèlerinage au cœur de la Camargue

Entre nature, culture et tradition, les Saintes-Maries-de-la-Mer est aussi un lieu de pèlerinage. Pour le visiter, il faut se familiariser avec les chevaux. Entre marais et étangs se trouve la manade, un lieu d'élevage unique au monde où des taureaux et des chevaux vivent en liberté. Avec ses 2 500 habitants, la commune est la troisième de l'Hexagone en termes de superficie.



