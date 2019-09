Les secrets de la renaissance de la vallée de la Drôme

JT 20H - Vers la fin des années 80, grâce à une mobilisation sans précédent, les habitants ont nettoyé cent kilomètres de berge. Depuis, les efforts n'ont jamais cessé pour préserver la Drôme.

Dans la vallée de la Drôme, il y a quarante ans, le lit de la rivière était une décharge à ciel ouvert. Les habitants ont décidé de tout nettoyer eux-même. Les touristes sont revenus. La région est également dynamisée par une agriculture bio. Désormais surnommée la "Biovallée", elle sert de modèle pour d'autres projets dans le monde, en Espagne et jusqu'en Australie.



