Les treize desserts : connaissez-vous cette tradition provençale de Noël ?

Les treize desserts sont une tradition à laquelle les Provençaux sont attachés. Dans la Provence d'antan, manger des fruits en décembre était un luxe. Traditionnellement, les treize desserts sont composés des quatre mendiants, de nougats et de la fameuse pompe à l'huile. Et la liste des ingrédients varie en fonction des familles. La table de Noël provençale, elle, doit comporter trois nappes, trois blés et trois bougies comme le veut la tradition.