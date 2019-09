Les vendanges de l’extrême (1/4) : à la découverte du vignoble de Côte-Rôtie dans la Vallée du Rhône

JT 13H - Direction la Vallée du Rhône pour le premier volet de notre série sur les vendanges de l'extême. Le vignoble millénaire de Côte-Rôtie y dévale des pentes de plus de 45 degrés.

Le vignoble de Côte-Rôtie se trouve sur la rive droite du Rhône, à Ampuis. Depuis 2 400 ans, les vignes verticales s'accrochent à des pentes vertigineuses de plus de 45 degrés sur ses terres inhospitalières. Pour faire leur travail, les vendangeurs doivent garder leur équilibre, comme des acrobates. Marcel Guigal, le plus grand propriétaire de Côte-Rôtie, a même mis au point le traîneau, une machine tirée par un câble qui permet de remonter les raisins.



