Les vendanges de l'extrême (2/4) : le vignoble de Lavaux, un terroir d'exception

JT 13H - Sur les hauteurs du lac Léman, l'emplacement même du vignoble de Lavaux, en Suisse, fait de lui un vignoble d'exception. Ce domaine renferme plus de 1 000 ans d'histoire.

Le vignoble en terrasse de Lavaux s'étale sur 800 hectares avec un emplacement qui bénéficie des "trois soleils". Bien que le décor soit idyllique, le travail est harassant pour les vignerons notamment avec les pentes à 45°. Une condition qui n'a pas empêché Jean-François Potterat et son frère de porter le domaine à bout de bras depuis des décennies. D'ailleurs, celui-ci est géré par la famille depuis 22 générations.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.