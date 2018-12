Locronan s'illumine de mille feux

Labellisée "plus beau village de France", la petite ville de Locronan est aussi connue pour ses illuminations de Noël. Avec ses rues et demeures enguirlandées, elle illumine les regards des passants. Dans une ambiance féerique, les gourmands peuvent se laisser tenter par les crêpes et le breuvage typiquement breton au chalet. Et pour le plaisir des yeux, une visite de la plus grande crèche provençale du pays s'impose.



