Locronan, une cité fidèle aux traditions

Locronan a été fondé par Saint-Ronan au Xème siècle. Pittoresque et préservée, la cité a su garder ses décors caractéristiques et est devenue une terre d'inspiration pour les artistes. L'authenticité se fait également sentir dans les pratiques culturelles telle que la danse et les représentations théâtrales.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.