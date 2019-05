Loire-Atlantique : interdiction de ramasser des coquillages jusqu'à nouvel ordre

Pour des raisons de santé, les coquillages sont impropres à la consommation sur une partie du littoral de la Loire-Atlantique. Elles sont contaminées par une algue dangereuse et invisible à l'œil nu. Il est alors interdit de les ramasser jusqu'à nouvel ordre. À Batz-sur-Mer, les vacanciers qui ont exploré les rochers se sont contentés d'observer. Les professionnels, quant à eux, sont déçus par la situation.



