Loire, du tourisme au fil de l'eau

Dans la Nièvre, à La Charité-sur-Loire, un pont de pierre va bientôt fêter ses 500 ans. Jean-Claude, passionné par sa région, a toujours vécu de ce côté du fleuve. Quant à Claude, être en contact avec la Loire est son péché mignon. Il pêche effectivement des brochets, des cendres ou des sciures dans le fleuve. A 30 kilomètres de là, direction Cuffy, où se dévoile le canal latéral à la Loire, ouvert en 1938. On y découvre notamment l'écluse du Pont-canal du Guétin. Visite guidée en images.



