Lorraine : à la rencontre de la "mamie vélo"

En Lorraine, une boutique est restée inchangée depuis près de 60 ans. C'est celle de Marianne Walas, aussi appelée "mamie vélo". A l'âge de 90 ans, elle tient toujours avec passion sa boutique de vente et de réparation de vélo. Son histoire en images.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.