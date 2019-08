Lorraine : la récolte des mirabelles bat son plein

En Lorraine, la saison de récolte des mirabelles a commencé. À cette occasion, une fête a été organisée du 24 au 25 août 2019, à Metz. Les visiteurs ont été ravis de partager un moment de convivialité et de goûter aux fruits du mirabellier. Quant aux plus gourmands, ils se sont laissés guider par l'odeur des tartelettes aux mirabelles.



