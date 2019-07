Loto du patrimoine 2019 : découvrez la liste des 121 monuments sélectionnés cette année

Un nouveau tirage du Loto du patrimoine aura lieu le 14 juillet 2019. Ce mardi 103 nouveaux monuments ont été sélectionnés et la liste a été publiée. En présence de "Monsieur patrimoine" Stéphane Bern, Franck Riester a annoncé qu'il y aura en 2019 43% % de sites "non protégés au titre des monuments historiques", contre 27% l'an dernier : "plus de patrimoine industriel, de jardins, de moulins..." Un site a été sélectionné par département.

Après avoir provoqué un "choc dans l'opinion" en annonçant en 2018 une liste 269 sites à aider, ce choix plus restreint de 121 sites permettra de mieux soutenir chacun des projets. Pour les 121 sites, le montant des travaux s'élève à 78 ME, et le financement restant à la charge des porteurs des projets est évalué à 26 ME.





Sur la plateforme www.missionbern.fr, mille projets ont été mis en ligne depuis mars. Les trois critères de sélection ont été "l'état de péril, la maturité du projet, l'impact sur le territoire", a dit Stéphane Bern.





Au total, ce sont 121 sites qui ont été retenus pour bénéficier de la Mission Patrimoine. Pour 2019, l’objectif de FDJ est de récolter 22 millions d’euros. Pour les financer, Stéphane Bern et ses collaborateurs ont lancé un tirage de Loto le 14 juillet 2019 ainsi que deux jeux à gratter à 3 euros et à 15 euros.