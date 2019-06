Loto du patrimoine 2019 : l'église Sainte-Barbe de Wallers fait partie des 103 monuments sélectionnés

Un nouveau tirage du Loto du patrimoine aura lieu le 14 juillet 2019. Cent trois monuments ont été sélectionnés et la liste a été publiée ce mardi. Parmi eux, l'église Sainte-Barbe de Wallers dans le bassin minier, près de Valenciennes. Rongée depuis plusieurs années par un champignon, toute la charpente de l'édifice menace de s'effondrer. Pour la commune, le Loto du patrimoine est comme une bénédiction. Mais aussi pour le département : il s'agit du seul monument retenu dans le Nord.



Au total, ce sont 103 sites qui seront retenus pour bénéficier de la Mission Patrimoine. Pour 2019, l’objectif de FDJ est de récolter 22 millions d’euros. Pour les financer, Stéphane Bern et ses collaborateurs ont lancé un tirage de Loto le 14 juillet 2019 ainsi que deux jeux à gratter à 3 euros et à 15 euros. Parmi les lieux retenus, le Moulin Dupuy à Saint-André-Lachamp, en Auvergne Rhône-Alpes, l'abbaye cistercienne de Montigny-lès-Cherlieu en Bourgogne Franche-Comté, la glacière d'Étel en Bretagne, le Château de Vaux à Fouchères, en Corse, le Beffroi de Béthune en Guyane ou encore l'abbaye Notre-Dame de Sénanque et ses champs de lavande à Gordes, dans le Vaucluse.