Loto du patrimoine : l'église Sainte-Barbe de Wallers sauvée !

Un nouveau tirage du Loto du patrimoine aura lieu le 14 juillet 2019. Cent trois monuments ont été sélectionnés et la liste a été publiée ce mardi. Parmi eux, l'église Sainte-Barbe de Wallers dans le bassin minier, près de Valenciennes. Rongée depuis plusieurs années par un champignon, toute la charpente de l'édifice menace de s'effondrer. Pour la commune, le Loto du patrimoine est comme une bénédiction.



