Loto du patrimoine : le Fort de Brescou figure dans la liste

Le Loto du patrimoine est de retour. Dans cette nouvelle édition, 18 sites ont été sélectionnés dont treize en Métropole et cinq en Outre-mer. Parmi eux, le Fort de Brescou, un monument emblématique des habitants d'Agde. Fait de pierres volcaniques, c'était un ancien repère de pirates transformé en prison au 18ème siècle, puis fermé au public en 2005. Pour pouvoir le rouvrir, sa restauration nécessite deux étapes : d'abord la consolidation d'urgence et la mise en conformité par la suite. Cette réhabilitation est estimée à plusieurs millions d'euros.



