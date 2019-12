Loto du patrimoine : déjà 142 monuments candidats pour la 3e édition de la Mission Bern

En deux ans, 390 projets ont été sélectionnés, 269 en 2018 et 121 cette année. Parmi eux, 22 projets de rénovation sont d'ores et déjà terminés et des travaux ont été amorcés sur 111 autres sites. Depuis la fin du mois d'octobre, une troisième édition de la Mission Bern, visant à sauver les monuments en péril, a débuté. En à peine un mois, comme l'indique Le Parisien, près de 142 dossiers ont été déposés, pour un total de près de 3 500 sites signalés depuis le début de la Mission Bern. Sur ces milliers de dossiers, ils seront environ 120 à être sélectionnés pour tenter leurs chances aux prochains jeux Mission Patrimoine de FDJ.

En deux ans, ces jeux Mission Patrimoine ont rapporté pas moins de 25 millions d'euros, 22 en 2018 et 3 grâce au tirage du loto du 14 juillet dernier. Ajoutez à cela près de 10 millions d'euros de dons, mécénats et parrainages. Ainsi, au 18 septembre 2019, près de 35 millions d'euros ont été engrangés pour la mission Bern sur la période 2017-2019. "En parallèle, 14 millions d’euros doivent être attribués par les Directions Régionales des affaires culturelles du ministère de la Culture, aux projets protégés au titre des monuments historiques de la Mission" indique la Fondation du Patrimoine.