Loto du patrimoine : que nous réserve la deuxième édition ?

Pour cette nouvelle édition, le loto du patrimoine aura pour objectif de sauver 118 nouveaux monuments menacés. Cette année 2019, les Français auront droit à deux jeux à gratter au lieu d'un. Un tirage exceptionnel sera organisé le 14 juillet et le gagnant remportera un jackpot de treize millions d'euros. Mais la part de gain réservée au patrimoine connaîtra une légère hausse et celle versée à la Française des jeux sera moindre.



