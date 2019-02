Lozère : à la rencontre du bison d'Europe

La réserve de Sainte-Eulalie abrite près d'une trentaine de bisons, alors qu'on n'en compte plus que 7 000 individus dans le monde. Grâce aux efforts du parc animalier de 200 hectares, trois à quatre petits naissent là-bas chaque année. En voie de disparition, ces animaux ont été réintroduit depuis la Pologne dans les années 90.



