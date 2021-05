Ma Région, Mon Action : Pascal, éleveur de saumons en circuit court

"La rade de Cherbourg est un endroit tout à fait exceptionnel puisqu’à la pointe du Cotentin, nous avons les plus forts courants d’Europe" explique Pascal qui ajoute que "cela permet d’avoir un poisson musclé qui nage beaucoup"… et donc qui est moins gras et meilleur à déguster. Les saumons ou les truites pêchés dans la ferme ont entre 12 et 18 mois de grossissement en mer.