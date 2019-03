Made in France : l'art de la tapisserie

Si la décoration nous plaît autant, c'est parce que nous en maîtrisons les savoir-faire. Du côté des tapis, nous avons la manufacture Pinton. Depuis 150 ans, cette PME a travaillé avec des artistes comme Picasso et séduit Hollywood. Installée dans la Creuse, elle exporte plus de 60% de sa production. Les prix de leurs tapis varient de 150 à 10 000 euros.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.