Made in France : l'habit des chefs

Dans les métiers d'excellence, l'habit fait aussi le moine. N'en déplaise à nos amis Suisses, c'est notre pays qui reprend la main. Les vestes de cuisine portées par les plus grands comme Bocuse ou Ducasse sont fabriquées par la maison Bragard dans les Vosges. Cette famille s'est lancée dans la conception de vêtements professionnels il y a 85 ans.



