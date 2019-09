Made in France : le Cachou Lajaunie se porte bien à 140 ans

JT 20H - Produit depuis 1880 à Toulouse, le Cachou Lajaunie n'est toujours pas mort à 140 ans. Ce petit bonbon à la réglisse a traversé les époques, mais parle-t-il encore à toutes les générations ?

Depuis 140 ans, le Cachou a tenu sa promesse, celle de nous assurer une haleine parfaite. Ce produit Made in France a été inventé par un pharmacien toulousain, et il s'en vend encore dix mille boîtes par jour. Nos journalistes vont vous livrer tous les secrets de cette petite pastille carrée de couleur noire à la réglisse, devenue mythique.



