Maine-et-Loire : un trésor souterrain menacé

À Dénezé-sous-Doué (Maine-et-Loire) se trouve une cave troglodyte contenant des sculptures. Une merveille, dont les origines remontent au XVIème siècle, qui a été peu étudiée par les historiens. Cette galerie de portraits est menacée de disparition à brève échéance si rien n'est fait rapidement et cela est dû à une absence totale de ventilation contrôlée et des infiltrations d'eau.



