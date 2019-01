Marchand ambulant, un commerce qui apporte la bonne humeur

Boucher-charcutier ambulant, Jean-Charles annonce toujours son arrivée dans les villages par un bruit lourd du klaxonne. Depuis 34 ans, il arpente les routes escarpées de la Corse. Dès l'ouverture de son camion, l'ambiance monte vite. Pour les habitants de la région, le boucher est devenu plus qu'un commerçant.



