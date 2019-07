Marray : des habitants ont repris le café de leur commune

Le bar de Marray est tombé en abandon depuis deux ans. Mais les habitants sont très attachés à cette institution et se sont organisés pour la reprendre depuis avril 2019. Depuis, un planning a été mis en place pour permettre au bar de réouvrir ses portes. L'établissement sera bientôt en mesure de proposer des concerts et des animations pour faire perdurer l'esprit du village.



