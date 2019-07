Marseillan : le succès du marché nocturne

Les huîtres et les moules sont les produits stars du marché nocturne de Marseillan, dans l'Hérault. Ce moment convivial et authentique a lieu tous les mercredis soirs d'été où, de grandes tablées rassemblent les habitants et les touristes de passage dans la ville. Sur les lieux, une dizaine de producteurs locaux font découvrir fièrement leur savoir-faire. L'événement, qui séduit de plus en plus, s'attardera jusqu'à début septembre 2019.



