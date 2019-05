Marseille, la ville la plus ensoleillée de l'Hexagone

Le site Futura Planete vient de publier un classement des 20 villes les plus ensoleillées de l'Hexagone. Toulon et Ajaccio obtiennent respectivement le deuxième et la troisième place du podium, avec 166 et 157 jours d'ensoleillement par an. La première place a été attribuée à Marseille avec 170 jours de soleil chaque année. Sur la plage des Catalans, les Marseillais sont fiers de leur ville et profitent du beau temps.



