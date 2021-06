Cuisine de nos îles tropicales : des recettes méconnues mais incontournables iStock

ÉVASION – La cuisine de nos îles tropicales telle que la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion à Mayotte ne se résume pas aux acras, colombos et autres rougails. Des ressortissants de ces quatre départements d’outre-mer partagent avec nous leurs recettes incontournables dans lesquelles les mijotés sont souvent épicés et agrémentés de bananes.

En Guadeloupe, en Martinique, à la Réunion ou à Mayotte, le repas reste la base de la journée. Dans les régions tropicales françaises, les insulaires aiment prendre le temps de le partager. Les dimanches, la plupart des Réunionnais se retrouvent en famille pour pique-niquer si possible à la plage. Les Martiniquais profitent des jours de fête pour attacher des couvre-chefs en ciré aux branches des cocotiers. Ils installent des chaises en dessous, à l’abri du soleil, pour manger les pieds dans l’eau. Dans de grandes marmites, parfois entreposées dehors, légumes, fruits, viandes ou poissons dorment dans leur sauce. Les plats mijotent, souvent depuis le matin, en agrémentant les rues d’odeurs appétissantes. Alexandra Albéri, administratrice du groupe "J’aime la Guadeloupe", s’en délecte : "J’adore passer devant les maisons pour sentir les plats qui se préparent. Les gens s’arrêtent souvent pour discuter autour des marmites." Alexandra et nos trois autres témoins ont choisi de nous présenter leur plat préféré. Consistants, lentement mitonnés, ces plats associent mille saveurs et détournent les textures.

Réunion : civet de zourite, ragoût de pieuvre

Betty Cerveaux-Mayer, réunionnaise exilée à Paris, anime la page Facebook "Réunion du monde" et fait des reportages photos sur son île. Elle nous propose de cuisiner la zourite, jeune pieuvre de l’Océan indien que l’on trouve dans les lagons, cachée sous les coraux. Sa chair succulente reste très délicate à nettoyer : faites-le avec du sel ou de l’eau bouillante légèrement vinaigrée pour enlever la peau plus facilement. Faites ensuite revenir la zourite dans de l’huile, ajoutez les épices hachées (ail, piment, gingembre, girofle, thym, poivre) et des tomates concassées. Couvrez d’eau jusqu’à évaporation, puis recouvrez de vin rouge. Laissez mariner à froid la nuit. Macérez ensuite à feu doux jusqu’à ce que ça devienne crémeux. Rajoutez du persil, des haricots rouges et du riz. "Ça fond sous la dent", raconte Betty qui s’étonne toujours que les gens ne se rendent pas compte qu’ils mangent de la zourite. "Au début, ils sont un peu réticents, mais ils en redemandent ensuite !"

Guadeloupe : bébélé, ragoût de tripes

Alexandra Albéri préfère le bébélé, plat d’origine africaine arrivé aux Antilles il y a plusieurs siècles, suite à la traite des noirs. Il s’agit d’un ragoût de tripes de bœuf, relevé de lard. Plongez les tripes découpées dans une casserole d’eau bouillante. Faites revenir des oignons dans de l’huile et ajoutez les tripes, des clous de girofle et couvrez d’eau pendant au moins 1 h 30. Chauffez une seconde cocotte avec un filet d’huile d’olive, des navets, des carottes, des poireaux, de l’igname, des malangas, des bananes vertes, du chou blanc, des boulettes de farine. Ajoutez ensuite les tripes, de l’ail écrasé, un bouquet garni, du lard fumé, un piment entier. Salez et poivrez généreusement. Couvrez d’eau et laissez cuire. "C’est un plat venant de Marie-Galante que j’aime bien parce qu’il est complet, consistant et il tient bien au corps" résume Alexandra.

Martinique : ti-nain-morue, plat du pauvre

Quittons un instant les ragoûts pour un plat plus facile à cuisiner. Olivier Ollon, surveillant de prison martiniquais exilé en métropole, raconte que sa mère le lui faisait les midis lorsqu’elle manquait de temps. "Quand j’étais adolescent, je n’aimais pas trop ça, mais maintenant, c’est la première chose que je veux manger dès que je rentre !" Il faut éplucher des bananes vertes pas mures et dessaler la morue. Mettez les bananes, les morceaux de morue, les feuilles de bois d’Inde dans une casserole et couvrez le tout d’eau. En parallèle, rapez un concombre. Préparez la vinaigrette avec laquelle vous arroserez l’ensemble : mettez dans un bol l’huile, le vinaigre de vin, un peu d’eau de cuisson, l’ail, 1 zest de piment et le persil haché. Disposez dans une assiette les bananes ti-nain, un morceau de morue, du concombre râpé et arrosez l’ensemble de vinaigrette.

Mayotte : msolola, soupe garnie

Hichma Stagia, étudiante mahoraise à Paris, nous replonge dans une soupe à base de viande ou poisson, de bananes et de manioc. Une fois épluchés et coupés, trempez le manioc et les bananes dans de l’eau. Plongez dans l’eau d’une autre marmite la viande de bœuf ou la dorade coupée en petits morceaux. Faites revenir des oignons avec du poivre et du cumin. Versez la viande ou le poisson dans cette marmite, laissez cuire pendant quelques minutes avant d’ajouter les bananes et le manioc. Ajoutez encore un peu d’eau et couvrir pendant une demi-heure.

Et les desserts ?

Nos témoins n’ont pas choisi de desserts. Pourtant, les fruits en abondance (mangues, ananas, noix de coco, letchis, goyaves, etc.) offrent de multiples possibilités. Ils se déclinent en flans, en sorbets, en gâteaux ou encore en beignets et se partagent, en famille ou entre voisins, sur les plages des environs.

