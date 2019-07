Massif central : les fourmes à l'honneur

La fourme, véritable patrimoine national, est un fromage qui se fabrique sur les terres du Massif central. Il en existe deux sortes celui d'Ambert et celui de Montbrison. Avec une technique de fabrication différente, les deux fromages ont chacun leur goût et leur particularité. Découvrez en images ce qui les différencie ainsi que les différentes spécialités auxquelles ils sont associés.



